CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - SARPSBORG / MAÇTA MÜTHİŞ MÜCADELE !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Eylül 2018 17:15

Oteller yüzde 99 seviyesinde, 3 bin 300 yatak doldu

Komşu ülke Bulgaristan’ın 22 Eylül tarihinde kutlayacağı ‘Bağımsızlık Günü’ ulusal bayramı öncesi, Edirne’de otel rezervasyonları yüzde 99 seviyelerine yükseldi. Bulgar vatandaşlar, döviz kurundaki artış ve Leva’nın Türk lirası karşısındaki değeri nedeniyle 3 günlük resmi tatillerini sınır şehri Edirne’de geçirmeye hazırlanıyor. Kuzey ve Güney Bulgaristan’ın birleşmesinin yıl dönümü...

Bilgin Pro
Video Galeri
Yargıtay’dan Enis Berberoğlu kararı
Yargıtay’dan Enis Berberoğlu kararı
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Dalında 75 kuruş tezgahta 4 katı
Dalında 75 kuruş tezgahta 4 katı
Video Galeri
Suriyeli küçük Mustafa’ya TSK sahip çıktı
Suriyeli küçük Mustafa’ya TSK sahip çıktı
Video Galeri
İsrail askeri 15 yaşındaki bir Filistinliyi şehit etti
İsrail askeri 15 yaşındaki bir Filistinliyi şehit etti
Video Galeri
Kabataş Erkek Lisesi’nin yanındaki binada yangın
Kabataş Erkek Lisesi’nin yanındaki binada yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM