Oteller yüzde 99 seviyesinde, 3 bin 300 yatak doldu
20 Eylül 2018 17:15
Oteller yüzde 99 seviyesinde, 3 bin 300 yatak doldu
Komşu ülke Bulgaristan’ın 22 Eylül tarihinde kutlayacağı ‘Bağımsızlık Günü’ ulusal bayramı öncesi, Edirne’de otel rezervasyonları yüzde 99 seviyelerine yükseldi. Bulgar vatandaşlar, döviz kurundaki artış ve Leva’nın Türk lirası karşısındaki değeri nedeniyle 3 günlük resmi tatillerini sınır şehri Edirne’de geçirmeye hazırlanıyor. Kuzey ve Güney Bulgaristan’ın birleşmesinin yıl dönümü...