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Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınında 80 hektar alan zarar gördü. Küle dönen ormanlık alan havadan görüntülendi.

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