Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü

İşte Marmaris'teki orman yangını böyle başladı! O görüntüler ortaya çıktı

Yangın bölgesinde bakan yuhalandı: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var''

Mesut Özil'den orman yangıları ile ilgili açıklama

Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu

Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor