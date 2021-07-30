Anasayfa Video Galeriler Gündem Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü 30 Temmuz 2021 Cuma Saat: 13:05 Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınında 80 hektar alan zarar gördü. Küle dönen ormanlık alan havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6103ceebafb0041d0a1c2827" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: ''4 ilçeden geçecek, 13 istasyonlu olacak'' Müzede yangın alarmı: Tarihi eserler böyle taşındı Bakan Pakdemirli'den uçak tartışmalarına yanıt Kandil'e hava harekatı: 40'a yakın hedef yerle bir edildi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama Manavgat'ta bir orman yangını daha... Alevler yükseliyor! İstanbul'da ''hayali daire'' vurgunu! Olmayan evleri sattılar ''Geliyorum beyler'' deyip tabancayla intihar etti Otoyolda ölümcül yarış! Otomobil alev topuna döndü