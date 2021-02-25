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  3. 25 Şubat 2021 17:45

Öterken bayılan Denizli horozu, büyük ün kazandı

Denizli’nin tescillenmiş horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayılması Japonya basınında yer aldı.

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Öterken bayılan Denizli horozu, büyük ün kazandı
Öterken bayılan Denizli horozu, büyük ün kazandı
Video Galeri
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