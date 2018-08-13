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  3. 13 Ağustos 2018 16:37

Otizmli çocuğa okulda kelepçe rezaleti

Amerika'nın Teksas eyaletinde 11 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, 10 yaşındaki otizm hastası çocuğa öğretmen ve güvenlik görevlisi tarafından sert bir şekilde müdahale edildi.

Bilgin Pro
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