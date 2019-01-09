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  3. 09 Ocak 2019 13:52

Otizmli çocuğu yerlerde sürükledi

ABD’de bir okulda, özel eğitim programından sorumlu öğretmenin, otizmli bir çocuğu koridorda sürüklemesine dair görüntüler büyük tepki çekti.

Bilgin Pro
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