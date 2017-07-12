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  3. 12 Temmuz 2017 14:45

Otizmli çocuklara özel uygulama

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Engelli Araştırma Enstitüsünde doktora tezi olarak hazırlanan “Dokunkonuş” adlı yazılım, otizmli çocuklar için sağladığı kolaylıkla dikkat çekiyor.

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