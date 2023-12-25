Anasayfa Video Galeriler Gündem Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 01:20 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 01:20 Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yasalara aykırı olarak Türkiye'ye sokulan yabancı plakalı lüks araçlara yönelik soruşturmada 187 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen lüks otomobilleri ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6588aebd3b20861fa10e4643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto