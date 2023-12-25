Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yasalara aykırı olarak Türkiye'ye sokulan yabancı plakalı lüks araçlara yönelik soruşturmada 187 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen lüks otomobilleri ele geçirildi.

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