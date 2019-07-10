Oto lastikçinin kargayla dostluğu görenleri şaşırtıyor
10 Temmuz 2019 11:25
Oto lastikçinin kargayla dostluğu görenleri şaşırtıyor
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir oto lastikçinin kargayla kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. İlçede yaklaşık 17 yıldır oto lastikçilik yapan Mehmet Yurt, 1,5 ay önce tezgahına gelen yavru kargaya yemek ve su verdi. Yurt’un yemeğini paylaştığı karganın iş yerine tekrar gelmesi üzerine aralarında görenleri şaşırtan bir dostluk başladı. Yurt, gün içeresinde defalarca iş yerine gelen...