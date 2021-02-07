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  3. 07 Şubat 2021 17:10

Otoban gişelerinde cinayet gibi kaza kamerada

Aydın'ın Efeler ilçesinde otoyol gişelerinde yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay sonrası tutuklanan sürücünün ''Sadece gürültü duydum'' dediği öğrenildi.

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