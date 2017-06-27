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  3. 27 Haziran 2017 22:15

Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü

Otobüsün çarptığı adam ayağa kalkıp yoluna devam etti.

Video Galeri
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
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Sarıyerde 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu
Sarıyerde 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu
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Elazığ şehidi Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı
Elazığ şehidi Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı
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Rus kurtarma gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus kurtarma gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
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Egemen Bağıştan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti
Egemen Bağıştan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti