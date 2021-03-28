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  4. Otobüs firmasında skandal! Engelli kadına temizlik yaptırdılar

Otobüs firmasında skandal! Engelli kadına temizlik yaptırdılar

İstanbul'dan Bartın'a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavin tarafından yerleri temizlemek zorunda bırakıldı.

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