Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüs firmasında skandal! Engelli kadına temizlik yaptırdılar Otobüs firmasında skandal! Engelli kadına temizlik yaptırdılar 28 Mart 2021 Pazar Saat: 16:10 İstanbul'dan Bartın'a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavin tarafından yerleri temizlemek zorunda bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606080554d14dc57813f7113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakan Çalhanoğlu'na canlı yayında sarı-kırmızı kalpler İYİ Parti'den ''Andımız'' eylemi İğrenç olay! Çocukları tatlı verme bahanesiyle içeri götürüp... Kelebekler Vadisi'ndeki suyu 33 yıldır kullandıkları ortaya çıktı İstanbullu koronavirüs dinlemedi! Her yer tıklım tıklım 32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada! Mutasyonlu koronavirüsün çok tehlikeli bir özelliği keşfedildi Pakistanlı sanatçının Türkiye'ye uzanan film gibi hikayesi Kanadalılar Türkiye'den balon balığı aldı