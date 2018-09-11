Otobüs kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 6 yaralı
11 Eylül 2018 11:05
Otobüs kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 6 yaralı
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı. Delice kavşağında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Delice ilçesinin D-200 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Dalbıçak yönetimindeki 19 SP 819 plakalı otobüs, Delice kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 06 GD 1382 plakalı Müjdat Kılıç...