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  3. 11 Eylül 2018 11:05

Otobüs kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 6 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı. Delice kavşağında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Delice ilçesinin D-200 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Dalbıçak yönetimindeki 19 SP 819 plakalı otobüs, Delice kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 06 GD 1382 plakalı Müjdat Kılıç...

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