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Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti!

İstanbul'da bir özel halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuya bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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