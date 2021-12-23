Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti! Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti! 23 Aralık 2021 Perşembe Saat: 16:56 İstanbul'da bir özel halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuya bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c47ffd9ef05927a31265b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi CHP'li vekil kürsüde cüzdanını unuttu, AK Partili vekil bombayı patlattı Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu Karda frene basınca... Korkunç kaza kamerada! Tam kapanma uygulaması geri döndü! Ama bu sefer gönüllü Osman Kavala için flaş karar! İstanbul'da kar yağışı! Birçok ilçe beyaza büründü Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı