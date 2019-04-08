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  3. 08 Nisan 2019 19:03

Otobüs şoföründen yolcua ''seni öldürürüm'' tehdidi

İzmir'de, ESHOT otobüsü şoförü, aracı hızlı kullandığı gerekçesiyle kendisini uyaran yolcuyu, "Seni öldürürüm" diyerek, tehdit etti. Bu anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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