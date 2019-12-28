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  3. 28 Aralık 2019 12:15

Otobüs şoförüne cep telefonu dayağı kamerada

Mersin Tarsus'ta bir belediye otobüsü, yol kenarındaki kadının eline çarptı. Yaralanmayan ancak elindeki cep telefonu düşen kadının 3 yakını şoförü darp etti.

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