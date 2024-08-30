Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada

Denizli'de halk otobüsünün farından rahatsız olan şahıs, şoföre saldırdı. Şoförün yanından uzaklaşan saldırgan, daha sonra oğluyla gelip şoförü darp etti.

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