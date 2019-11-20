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  3. 20 Kasım 2019 00:55

Otobüs şoförünün çocuğa dayağı kamerada

Antalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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