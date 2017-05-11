  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Mayıs 2017 19:45

Otobüs tacizcisi tutuklandı

ADANA'da belediye halk otobüsünde bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan 36 yaşındaki M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Video Galeri
Kucağında bebek olan kadın tacize uğradı
Kucağında bebek olan kadın tacize uğradı
Video Galeri
Kağıt toplayıcısı dehşet saçtı: 8 yaralı
Kağıt toplayıcısı dehşet saçtı: 8 yaralı
Video Galeri
Microsoft'un en iyi kadın yazılımcı seçtiği Neval, Stanford'dan kabul aldı
Microsoft'un en iyi kadın yazılımcı seçtiği Neval, Stanford'dan kabul aldı
Video Galeri
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun kamerada
Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun kamerada
Video Galeri
İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtı
İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtı
Video Galeri
1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu Giresunda başladı
1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu Giresunda başladı