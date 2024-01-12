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Otobüs terminalinde korkutan yangın

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Bursa'da otobüs terminalinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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