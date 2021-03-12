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Otobüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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