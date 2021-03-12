Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Otobüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 12 Mart 2021 Cuma Saat: 21:55 Bingöl'de yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604bb92a52e42e7acb039623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener’den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması Kılıçdaroğlu: Saraylardan reformlar ancak bu kadar oluyor Selçuk Bayraktar'dan tazminat açıklaması: Burs olarak vereceğiz Bursa'da korkunç kaza! TIR önüne geleni biçti! Palu ailesi davasında kan donduran ifadeler! Bir babanın yürek yakan feryadı: ''Neden ettin buna bana'' Korkunç olay! Öldürdükleri adamı yakıp, kemiklerini çekiçle parçalamışlar! Erdoğan'dan yeni ''normalleşme'' açıklaması Hastanede olay! ''Bak artistlik yapma, seni kapıda beklerim''