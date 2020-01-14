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  3. 14 Ocak 2020 14:00

Otobüs yolcuları alırken yol çöktü: 6 ölü, 15 yaralı

Çin’in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

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