  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı

Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı

Gaziantep'te, şahsi toplu taşıma kartı ile HES kodu olmadan özel halk otobüsüne binmek isteyen baba- oğul, araca binmelerine izin vermeyen şoförü darbetti. Saldırı anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri''
Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada
Hüseyin Baş: ''Toplumu ayrıştırarak seçime gitme politikası izleniyor''
Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Dil uzatanın dilini kopartırım''
Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler!
Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı
İstanbul'daki gizemli kazıdan vahşet çıktı! ''Adam geberdi gitti zaten...''
Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor: Polis şaka öyle yapılmaz böyle yapılır dedi