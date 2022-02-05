Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı 05 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 16:05 Gaziantep'te, şahsi toplu taşıma kartı ile HES kodu olmadan özel halk otobüsüne binmek isteyen baba- oğul, araca binmelerine izin vermeyen şoförü darbetti. Saldırı anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fe760f54a5db54d857c283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri'' Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada Hüseyin Baş: ''Toplumu ayrıştırarak seçime gitme politikası izleniyor'' Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Dil uzatanın dilini kopartırım'' Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler! Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı İstanbul'daki gizemli kazıdan vahşet çıktı! ''Adam geberdi gitti zaten...'' Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu Türkiye bu görüntüleri konuşuyor: Polis şaka öyle yapılmaz böyle yapılır dedi