Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüse maskesiz binen adam ortalığı karıştırdı: Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum Otobüse maskesiz binen adam ortalığı karıştırdı: Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum 04 Ocak 2022 Salı Saat: 20:35 Erzurum’da belediye otobüsüne maskesiz binip kartını da okutmayan bir yolcu araçtan indirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d4856f02fb783eee0d7593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arto, canlı yayında partneri Bircan Bali'yi ifşa etti! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt'un EYT polemiği Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı? Ünlü sanatçıdan koronavirüs iddiasına yanıt Zafer Partisi’nden BDDK ve SPK Hakkında Suç Duyurusu Türkiye'nin ''Caretta Caretta tatil köyü'' rezaleti kamerada! Bakan Dönmez açıkladı: Maden ihracatında tarihi rekor Bahçeli'nin hedefinde İmamoğlu var: ''1 saniye bile olsa makamını işgal edemez'' Metroda akılalmaz ölüm! Turnikeden atlarken can verdi İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş açıklaması