  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Otobüse maskesiz binen adam ortalığı karıştırdı: Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum

Otobüse maskesiz binen adam ortalığı karıştırdı: Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum

Erzurum’da belediye otobüsüne maskesiz binip kartını da okutmayan bir yolcu araçtan indirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Arto, canlı yayında partneri Bircan Bali'yi ifşa etti!
Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt'un EYT polemiği
Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı? Ünlü sanatçıdan koronavirüs iddiasına yanıt
Zafer Partisi’nden BDDK ve SPK Hakkında Suç Duyurusu
Türkiye'nin ''Caretta Caretta tatil köyü'' rezaleti kamerada!
Bakan Dönmez açıkladı: Maden ihracatında tarihi rekor
Bahçeli'nin hedefinde İmamoğlu var: ''1 saniye bile olsa makamını işgal edemez''
Metroda akılalmaz ölüm! Turnikeden atlarken can verdi
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş açıklaması