Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı Otobüste ''bana neden çarptın'' kavgasında ortalık karıştı 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 10:25 İstanbul Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'neden çarptın, dikkatli olsana' tartışması kavgaya dönüştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e5b469412f2d6f3602dbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırmızı ışığı dinlemedi, 2 kişiyi öldürdü! O yazı şok etkisi yarattı! Çanakkale'deki kabus günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı Çanakkale’de büyük yangın: Alevler evlere ulaştı Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar devam edecek mi? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi