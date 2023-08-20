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Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı

Kocaeli'de bir yolcu otobüsünde çarşaflı kadın yolcuya sözlü saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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