Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı 20 Ağustos 2023 Pazar Saat: 23:12 Kocaeli'de bir yolcu otobüsünde çarşaflı kadın yolcuya sözlü saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e273c3d0bd9f0075314903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu Öldü sandığı oğlunu karşısında görünce... İstanbul'da onlarca kadın sokağa indi Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti İstanbul'da vale cinayeti kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gitti İstanbul'da suç örgütleri arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 gözaltı 4 katlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı