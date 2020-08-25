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  3. 25 Ağustos 2020 14:30

Otobüste faciadan dönüldü! O anlar kamerada

Bursa'da yol kenarına park eden TIR'ı geçmek isteyen otobüsü sürücüsü bir iş yerinin tentesine çarptı. 3 metrelik tentenin demiri camı kırarak otobüsün içine girdi. Otobüsteki yolcular ölümden döndü.

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Trafik denetiminde kaza anı saniye saniye kamerada
Trafik denetiminde kaza anı saniye saniye kamerada
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İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular son anda kaçtı
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