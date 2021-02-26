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  3. 26 Şubat 2021 22:30

Otobüste HES kodu kavgası saniye saniye kamerada

Kocaeli Gebze'de, iki kişi, tek HES kodu olan otobüs kartı ile yolculuk etmek isteyince kendilerini uyaran sürücüye saldırdı.

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