Otobüste iğrenç tacize dayak: ''Pantolonun niye ıslak?''

İstanbul Esenyurt'ta otobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, yolcular tarafından tekme tokat dövüldü.

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