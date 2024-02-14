Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüste iğrenç tacize dayak: ''Pantolonun niye ıslak?'' Otobüste iğrenç tacize dayak: ''Pantolonun niye ıslak?'' 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 21:35 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 21:35 İstanbul Esenyurt'ta otobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, yolcular tarafından tekme tokat dövüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cd07f645cec7961105c483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin insansız hava aracı Anka-3'ten heyecanlandıran görüntüler Hortum, dolu, sağanak... Üçü bir arada etkili oldu Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da: Sisi tarafından törenle karşılandı Maden faciasının en yakın görüntüsü ortaya çıktı Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru İstanbul'da insanlık öldü! Kuryeler için insanlık dışı önlem İstanbul'da akraba savaşı! Kadınlı erkekli bir birlerine girdiler İstanbul'da şoke eden görüntü: Maganda değil, trafik teröristi! İstanbul'un göbeği Taksim'de silahlı saldırı: ''Husumetlime benzettim''