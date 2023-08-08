Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı! Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı! 08 Ağustos 2023 Salı Saat: 20:50 Güncelleme: 08 Ağustos 2023 Salı 20:50 İstanbul'da bir otobüste yolculardan biri pet şişeye idrarını yapınca yolcular tarafından büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d2805e1a817a4dca486913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı Muğla'da orman yangını Marmara'da kabus! Fırtına teknedeki 2 kişiyi böyle savurup attı Cani kocadan eşine sokak ortasında bayıltan dayak kamerada Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kan aktı İstanbul'da akıl almaz olay: Bir sorumsuz, bir araç sunroof'u yüzünden ölüyordu Fabrikada korkutan patlama! Yüzen residans Türkiye'de... Görenlerin göz bebeklerine sığmadı!