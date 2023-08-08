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  4. Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı!

Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı!

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İstanbul'da bir otobüste yolculardan biri pet şişeye idrarını yapınca yolcular tarafından büyük tepki çekti.

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