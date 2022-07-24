Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüste kadınların fotoğrafını çeken şüpheliye dayak Otobüste kadınların fotoğrafını çeken şüpheliye dayak 24 Temmuz 2022 Pazar Saat: 13:40 İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki otobüste yolcuların fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheli, diğer yolcular tarafından darbedildi. Otobüste yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dd2198481741663f4dd813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da orman yangını Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi Omuzdan atılan Sungur füzesi TSK envanterine girdi Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı'' Otomobil ile işçi minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var Dehşete düşüren olay! Çöp evde odaya kilitli bir çocuk bulundu Doktora korkunç tehdit: ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz'' Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı