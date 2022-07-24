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Otobüste kadınların fotoğrafını çeken şüpheliye dayak

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki otobüste yolcuların fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheli, diğer yolcular tarafından darbedildi. Otobüste yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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