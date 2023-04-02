Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı 02 Nisan 2023 Pazar Saat: 23:00 Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'da araçta bulunan bir yolcu tarafından şoförün bıçakla rehin alınması sonucu kaçırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6429ded5239c6b68e0594e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı İmamoğlu'ndan AK Partili Başkan'a teşekkür İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog TRT canlı yayınında ilginç anlar Canlı yayında ilginç anlar: Bir anda kameranın önüne gerek... Yolcu otobüsünde dehşet: Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi