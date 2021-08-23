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  4. Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı

Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı

Antalya’da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı. Otobüs şoförüne hakaretler yağdıran kadın, büyük tepki topladı.

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