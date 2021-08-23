Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı 23 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 10:41 Antalya’da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı. Otobüs şoförüne hakaretler yağdıran kadın, büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6123510f7b646261aa370493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otomobilin tavanında ölümüne yolculuk Taraftar sahaya inip, futbolculara saldırdı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 33 yaralı var İstanbul'da jammerlı ''forex'' operasyonu İstanbul'da kamp ateşi ormana sıçradı Hemşireye ''çocuğun kolunu acıttı'' dayağı AK Partili kadın vekil, aracını durduran polislere demediğini bırakmadı Bildiğiniz tüm düğünleri unutun: Davetlileri şaşkına çeviren şov Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan restoran ziyareti