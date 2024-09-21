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  4. Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti

Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti

Bingöl'de özel halk otobüsüne oksijen tüpüyle binen bir kişi, oksijen tüpünün düşüp açılmasıyla büyük bir paniğe sebep oldu.

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