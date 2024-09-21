Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 17:30 Bingöl'de özel halk otobüsüne oksijen tüpüyle binen bir kişi, oksijen tüpünün düşüp açılmasıyla büyük bir paniğe sebep oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66eed8943e80ef9fe0076753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şişli'de plazada yangın paniği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Turizm cennetindeki su altındaki tarih hayran bırakıyor Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı