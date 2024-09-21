Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti

Bingöl'de özel halk otobüsüne oksijen tüpüyle binen bir kişi, oksijen tüpünün düşüp açılmasıyla büyük bir paniğe sebep oldu.

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