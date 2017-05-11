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  3. 11 Mayıs 2017 11:15

Otobüste servet buldu

Mersin'de yaşlı kadının, engelli oğluyla bindiği otobüste unuttuğu çantadan servet çıktı. Çok sayıda polis tarafından yaklaşık 1 saat süren sayımda çantanın içinden 170 bin 320 lira para ile en az 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çıktı.

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