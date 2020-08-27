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  3. 27 Ağustos 2020 11:50

Otobüste taciz ettiği kadının telefonunu çaldı!

Adana'da yolcu otobüsünde uyuyan bir kadına elle tacizde bulunup cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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