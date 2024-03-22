Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı 22 Mart 2024 Cuma Saat: 11:26 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 11:26 Adana'da bir otobüste önündeki koltukta oturan 24 yaşındaki genç kadını taciz ettiği öne sürülen Suriyeli yolcu, diğer yolcular tarafından dövülerek, polise teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd40b2d0b547c44600d313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da soba faciası: 2 ölü İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz Maskelerinizi hazırlayın: Tarih verildi, kabus geri dönüyor İsrail'den İHA'lı katliam: Sivilleri böyle vurdular Burası İsveç değil, Türkiye! İşte doğa tutkunlarının yeni rotası İzmirde korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı İstanbul'un saç baş yolduran trafiğinde ilginç anlar