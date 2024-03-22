Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı

Adana'da bir otobüste önündeki koltukta oturan 24 yaşındaki genç kadını taciz ettiği öne sürülen Suriyeli yolcu, diğer yolcular tarafından dövülerek, polise teslim edildi.

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