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  3. 03 Mayıs 2017 09:20

Otobüsteki torbacı, İzmitteki molada kusunca yakayı ele verdi

İstanbul’dan Konya’ya giden uyuşturucu satıcısı, İzmit Otogarındaki molada kusarak otobüsten inince kendisinden şüphelenen polislerce kıskıvrak yakalandı.

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