Otobüsü sollamak isteyen motosikletli genç kaza yaptı
24 Temmuz 2019 10:55
Otobüsü sollamak isteyen motosikletli genç kaza yaptı
Gaziosmanpaşa’da cadde üzerinde seyir halindeki motosikletli genç, belediye otobüsünü sollamak istediği esnada refüje girerek takla attı. Yere savrularak hafif şekilde yaralanan gencin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar kask kamerasına yansıdı. Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden gezinti için...