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  3. 24 Temmuz 2019 10:55

Otobüsü sollamak isteyen motosikletli genç kaza yaptı

Gaziosmanpaşa’da cadde üzerinde seyir halindeki motosikletli genç, belediye otobüsünü sollamak istediği esnada refüje girerek takla attı. Yere savrularak hafif şekilde yaralanan gencin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar kask kamerasına yansıdı. Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden gezinti için...

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Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
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Türk diplomatın şehit olduğu hain saldırı kamerada
Türk diplomatın şehit olduğu hain saldırı kamerada
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Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu
Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu
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Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
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“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor
“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor
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Sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
Sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
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