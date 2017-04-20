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  3. 20 Nisan 2017 16:20

Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde perondan çıkış yapmaya çalışan otobüs arkasından geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Bu sırada kazayı öğrenip olay yerine gelen eşi ise kocasına “Oh olsun, iyi oldu, oh canıma değsin” diyerek tepki gösterdi.

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