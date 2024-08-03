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  4. Otobüsün önünü kesip ağabeyine kurşun yağdırdı

Otobüsün önünü kesip ağabeyine kurşun yağdırdı

İstanbul Bayrampaşa'da aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan R.T. (40), uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyini direksiyon başındayken silahla vurdu. Saldırgan Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

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