Anasayfa Video Galeriler Gündem Otobüsün önünü kesip ağabeyine kurşun yağdırdı Otobüsün önünü kesip ağabeyine kurşun yağdırdı 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 17:16 İstanbul Bayrampaşa'da aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan R.T. (40), uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyini direksiyon başındayken silahla vurdu. Saldırgan Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ae3bcc4cbd113ceb0ad8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarihi semtte 2 katlı binanın balkonu çöktü 3 kadına ''yan masa'' tacizi: Şampanyayı kabul etmeyince başlarına gelmeyen kalmadı Denize girenleri bekleyen gizli tehlike: ''Rip akıntısı'' Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den büyük başarı: Finale yükseldi Askeri helikopter pirinç tarlasına indi Muğla'da orman yangını İstanbulluların gözde tatil yeri tıklım tıklım: Nüfus 33 binden 350 bine çıktı İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu