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  3. 20 Haziran 2019 19:51

Otobüsün önünü kesip kadını darp ederek kaçırdılar !

Ankara-Mersin istikametinde hareket eden bir otobüs bir otomobil tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçtan inen saldırganlar otobüs içindeki bir kadını darp ederek kaçırdı.

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