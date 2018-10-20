Otobüsün önünü kesip şoförün başına levyeyle vurdu
20 Ekim 2018 15:00
Otobüsün önünü kesip şoförün başına levyeyle vurdu
Antalya’da bir kişi, yol verme meselesi nedeniyle özel halk otobüsünün önünü keserek şoförün başına levyeyle vurdu. O anlar otobüsteki kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre saat 20.00 sırasında, Kepez ilçesine bağlı Yeşilırmak Caddesi üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü şoförü, yolcuların arasında levyeyle dövüldü. Hüseyin Çon, yönetimindeki VF66 levhalı ve...