Otobüsüne çarpan kamyonu, kovalayan otobüs şoförünü kendi yolcuları dövdü
31 Temmuz 2019 10:45
Otobüsüne çarpan kamyonu, kovalayan otobüs şoförünü kendi yolcuları dövdü
Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken kargo kamyonu çarptı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine otobüs şoförü içerisinde bulunan onlarca yolcuya aldırış etmeden kamyonun peşine düştü. Yolcuları inecekleri durakta indirmeyen otobüs şoförü yolculardan dayak yedi. Olay Beylikdüzü’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Silivri-...