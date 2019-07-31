  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 31 Temmuz 2019 10:45

Otobüsüne çarpan kamyonu, kovalayan otobüs şoförünü kendi yolcuları dövdü

Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken kargo kamyonu çarptı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine otobüs şoförü içerisinde bulunan onlarca yolcuya aldırış etmeden kamyonun peşine düştü. Yolcuları inecekleri durakta indirmeyen otobüs şoförü yolculardan dayak yedi. Olay Beylikdüzü’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Silivri-...

Video Galeri
Pakistan’daki patlama güvenlik kamerasında
Pakistan’daki patlama güvenlik kamerasında
Video Galeri
Havuzda dehşet! Onlarca yaralı var
Havuzda dehşet! Onlarca yaralı var
Video Galeri
İstanbul'da kan donduran görüntü
İstanbul'da kan donduran görüntü
Video Galeri
Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin son hali görüntülendi
Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin son hali görüntülendi
Video Galeri
Selin Ciğerci'den olay dans videosu
Selin Ciğerci'den olay dans videosu
Video Galeri
Motosiklet sürücüsü otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu
Motosiklet sürücüsü otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM