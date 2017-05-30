  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Mayıs 2017 16:45

Otogar, evsizlerin yaşam durağı

Adana'da çeşitli sebeplerle evlerinden olmuş, sokakta kalmış kişiler, Merkez Otogarı'nın bekleme salonunu yatakhane olarak kullanıyor.

Video Galeri
Park halindeki araçların lastikleri kesildi
Park halindeki araçların lastikleri kesildi
Video Galeri
İzmirden korkunç haber! 3 ölü
İzmirden korkunç haber! 3 ölü
Video Galeri
Cevdet Yılmaz yeni görevini Şaban Dişliden devraldı
Cevdet Yılmaz yeni görevini Şaban Dişliden devraldı
Video Galeri
Manavgat sahilinde hortum
Manavgat sahilinde hortum
Video Galeri
Kendisini ip cambazı sandı, trafikte dehşet saçtı
Kendisini ip cambazı sandı, trafikte dehşet saçtı
Video Galeri
BTC hattına vana takıp bir tanker ham petrol çaldılar
BTC hattına vana takıp bir tanker ham petrol çaldılar