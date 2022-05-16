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  4. Otogarda dehşet anları! Eşini ve öz kardeşini böyle vurdu

Otogarda dehşet anları! Eşini ve öz kardeşini böyle vurdu

Tokat'ta bir kişinin, eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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