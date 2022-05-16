Anasayfa Video Galeriler Gündem Otogarda dehşet anları! Eşini ve öz kardeşini böyle vurdu Otogarda dehşet anları! Eşini ve öz kardeşini böyle vurdu 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 15:35 Tokat'ta bir kişinin, eşini ve birlikte kaçtığını ileri sürdüğü öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6282450fe1bb4f7e8e3f5633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kimliğini kaybetti, şimdi 7,5 milyon TL vergi borcu var! Bursa'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı Dikkat! Çarşıda, pazarda işte böyle dolandırılıyoruz NASA'nın ''Ayakkabıyla bile girilmemeli'' dediği Salda Gölü bu hale geldi Ümit Özdağ, Bakan Soylu'nun peşini bırakmıyor! Bir çıkış daha 4,5 ayda 10'uncu! DEAŞ'ın canlı bombası Türkiye'de yakalandı ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Elazığlı esnafa piyango vurdu! Satın aldığı tablo Salvador Dali'ye ait çıktı