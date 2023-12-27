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  4. Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü

Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü

Diyarbakır'da şehirlerarası yolcu otobüslerinin mola verdiği otogarda Şoför, tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü, içindeki yolcularla kaçarken yakalandı.

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