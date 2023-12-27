Anasayfa Video Galeriler Gündem Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü Otogarda dehşet! Şoför muavini ezerek öldürdü 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 14:15 Diyarbakır'da şehirlerarası yolcu otobüslerinin mola verdiği otogarda Şoför, tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü, içindeki yolcularla kaçarken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658c0769ff2080fd7603a4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem Küçük çocuk yemek aradığı çöp konteynırının altında kalarak öldü Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Adana Valiliği yakınında bomba alarmı Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı Pazarda şimdi de Çin kestanesi alarmı İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü