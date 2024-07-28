Anasayfa Video Galeriler Gündem Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 23:56 Güncelleme: 28 Temmuz 2024 Pazar 23:56 Kırıkkale'de park halindeki otobüs, vites arızası nedeniyle otogar binasına daldı. Kazada 3 yolcu yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a6b0902d5d5b6a8f032c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım ''Sevgili olduklarını'' sanıyordu, meğerse... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı Site havuzunda ''haşema'' krizi: Havuza sokmadılar Antalya'da orman yangını: Evler boşaltıldı, manzara korkunç 93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı Teoman, konserinde tarihi lahitin üzerine yattı