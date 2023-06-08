Anasayfa Video Galeriler Gündem Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:30 Güncelleme: 08 Haziran 2023 Perşembe 12:30 Aydın'ın Nazilli ilçesinde otogarda çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64819fb4fc7ec412a87200b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın İstanbul'da bir kadın araçtan yola atıldı Ağlara takılan dev balinayı kurtarma operasyonu kamerada Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç! İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Evinde katledildi Yürüyen merdivende kabus; 14 yaralı var İstanbul'da Libyalı 3 kişiye kurşun yağmuru