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  4. Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı

Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otogarda çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı.

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