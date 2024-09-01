Anasayfa Video Galeriler Gündem Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu 01 Eylül 2024 Pazar Saat: 21:40 Güncelleme: 01 Eylül 2024 Pazar 21:40 Okulların açılmasına sayılı gün kala Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d4b52fc3d17c067709b3b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu Hadise ağır çekim kalça dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı AB mi, Şanghay mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı