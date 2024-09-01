  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu

Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu

Güncelleme:

Okulların açılmasına sayılı gün kala Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı
Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı
Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu
Sağanak yolları göle çevirdi; tramvay durdu
Hadise ağır çekim kalça dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Hadise ağır çekim kalça dansını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
AB mi, Şanghay mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu
AB mi, Şanghay mı? Erdoğan tartışmalara noktayı koydu
Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü
Ankara'da vahşet: Yavru köpeği dirgenle öldürdü
Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası
Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası
Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu
Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu
Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı
Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı
Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı