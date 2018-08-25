Otogardaki dönüş hareketliliği havadan görüntülendi
25 Ağustos 2018 17:25
Otogardaki dönüş hareketliliği havadan görüntülendi
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala memleketlerine ve tatil beldelerine giden çok sayıda vatandaş dönüşe geçti. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşan dönüş hareketliliği de havadan görüntülendi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala memleketlerine ve tatil beldelerine giden çok sayıda vatandaş dönüşe geçti. Vatandaşların seyahat etmek için otobüsleri...